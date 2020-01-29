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Akın akın göç ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

İdlib ve Halep’ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor.

İdlib ve Halep’ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor. Günde 5 bin araç göç için yola çıkarken, 10 binin üzerinde insan da güvenli noktalara göç ediyor.
Suriyeli sivillerin, İdlib ve Halep kentlerinde havadan ve karadan yapılan bombardımanlardan kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göçleri sürüyor. Günde ortalama 5 bin araç göç yoluna çıkarken, 10 binin üzerinde insanın da güvenli noktalara göç ediyor. Bu sayının bombardıman olduğu zamanlarda ise iki katına çıktığı tahmin ediliyor.

Güvenli bölgelerdeki kamplar doldu
Güvenli bölgelere devam eden göçler sonucu kamplar tamamen doldu. Göç yolunda olan Suriyeli siviller, kamplarda sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Diğer yandan yardımların azalmasıyla birlikte evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

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