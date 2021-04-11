HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akın akın görmeye geliyorlar! Oraya uğramadan dönmüyorlar

Akın akın görmeye geliyorlar! Oraya uğramadan dönmüyorlar

11.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın öne çıkan turistik noktaları arasında yer alan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla birlikte renklendi. Badem ağaçlarının çiçek açtığı bölgede seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. İşte yerli-yabancı turistlerin görmek için birbiriyle yarıştığı o güzellik...

Akın akın görmeye geliyorlar! Oraya uğramadan dönmüyorlar

Çiçek açan badem ağaçlarıyla birlikte pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akdamar Adası’nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan kilise ile ada genelinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ada farklı bir güzellik kazandı.

akdamar-adasinda-ilkbahar-guzelligi_9070_dhaphoto5

KİLİSEYİ ZİYARET ETMEDEN AYRILMIYORLAR

İlkbaharda ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Gölün mavi suları, Artos Dağı’nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

akdamar-adasinda-ilkbahar-guzelligi_9070_dhaphoto4

HES KODUYLA ADAYA ALINIYORLAR

Korona virüs tedbirleri kapsamında HES koduyla adaya alınan misafirler, Akdamar Adası’na herkesin uğraması gerektiğini söylediler.

akdamar-adasinda-ilkbahar-guzelligi_9070_dhaphoto2

AW292723_04

AW292723_05

AW292723_01

akdamar-adasinda-ilkbahar-guzelligi_9070_dhaphoto3

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bitlis ve Bolu'da sahur kaçta bitiyor, oruç kaçta açılıyor?Bitlis ve Bolu'da sahur kaçta bitiyor, oruç kaçta açılıyor?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Van

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.