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  4. Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor. Haziran ayında toplam 102 bin 586 yolcu, Türkiye'ye giriş yaptı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 Haziran ayında 102 bin 586 yolcunun giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda girişler korona virüs tedbirleri kapsamında hassas ve titizlikle yürütülüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

BİR AYDA 100 BİNİN ÜZERİNE YOLCU

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.

Kaynak: İHA

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