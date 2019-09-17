Akın Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırttı

Daha önce pek çok farklı projede yer almasına rağmen adını ATV'de yayınlanan Hercai dizisiyle adını duyurmayı başaran Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.

120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüşen Akın Akınözü, verdiği kiloların ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.”

Oyuncu, bu bedensel deneyimin “iradeden” geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o fotoğraflar...



