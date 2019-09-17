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Akın Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hercai'de canlandırdığı Miran karakteriyle ve stiliyle milyonlarca izleyiciye ulaşan Akın Akınözü'nün kilolu fotoğrafları ortaya çıktı. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün 50 kilo vermeden önceki fotoğrafını görenler gözlerine inanamıyor.

Daha önce pek çok farklı projede yer almasına rağmen adını ATV'de yayınlanan Hercai dizisiyle adını duyurmayı başaran Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.

120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüşen Akın Akınözü, verdiği kiloların ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.”

Oyuncu, bu bedensel deneyimin “iradeden” geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o fotoğraflar...


Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Hacklendi! Çıplak fotoğrafı paylaşıldıHacklendi! Çıplak fotoğrafı paylaşıldı
En doğal hali! Hayranları bayıldıEn doğal hali! Hayranları bayıldı
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Miran Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü

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