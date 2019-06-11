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Akın bebeğin ölümü davasında doktorlar 'ihmal' iddiasını kabul etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

İZMİR’de özel bir hastanede doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren Akın bebeğin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına başlandı.

Akın bebeğin ölümü davasında doktorlar 'ihmal' iddiasını kabul etmedi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de özel bir hastanede doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren Akın bebeğin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına başlandı. Sanık doktorlar bebeğin ölümünde suçlarının bulunmadığını öne sürdü.
İzmir'de özel bir hastanede 10 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayda hastanenin ihmali olduğunu ileri süren Akıncı ailesi, bebeğe otopsi yaptırırken, görevli doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. ile Akıncı çifti ve tarafların avukatları katıldı. Doktorlardan şikâyetçi olduğunu belirten anne Emine İpek Akıncı, "Doğumdan sonra bir terslik olduğunu anladım. Çünkü bebekte ses yoktu. Bir kez ağladı ama bebek soğuktu. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Çocuk bana getirildiğinde vücudundaki morlukları gördüm ve ebeye söyledim. Normal olduğunu söylediler” dedi. Baba Erdal Akıncı ise bir günlük bebeklerinin ölümünde doktorların kusurları bulunduğunu iddia ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan sanık Serdar A., bebeğin ölüm nedeni olarak belirtilen 'Hyalen membran' hastalığının erken doğum halinde akciğerin gelişmemesinden dolayı rastlandığını söyledi. Hamilelik sürecinde Emine İpek Akıncı'nın kontrollerini kendisinin yaptığını, ancak bebeğin ölümünde suçunun olmadığını savunan sanık, şöyle dedi:
"Olay tarihinde çocuğun doğumunu sezaryen ile ben yaptırdım. İlk doğumu sezaryen olduğu için bu doğumun da sezaryen olması gerekiyordu. Doğumda annede ve bebekte bir problem olmadı. Doğumdan sonra gelişen olaylardan haberim var ancak bebeğin solunumunda daha sonra problem olduğu için bunu çocuk doktoru değerlendirir. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yok. Bu doğum 38'inci hafta bitip 39'uncu haftada sonlandırıldığı için böyle bir durum söz konusu değildir. Meslek hayatım boyunca 39'uncu haftaya giren gebeliklerde akciğerin gelişmemesi gibi bir durumla karşılaşmadım."
'EMZİRME SIRASINDA SORUN YAŞADIĞINI GÖRÜNCE KUVÖZE ALDIK'
Doğumun gerçekleştiği özel hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan sanık Mustafa O. bebeğin solunum sıkıntısı çektiğini söyleyerek, "Emzirme sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını fark ettik. Bebek kuvöze alındı. Daha sonra anne emzirmesi esnasında aynı sorun tekrar yaşanınca yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastane aradık ve yer bulduğumuz özel bir hastaneye sevk ettik" dedi.
Akın bebeğin doğumdan sonra sevk edildiği hastanede görev yapan sanık doktor Salih A. da olayda suçunun bulunmadığını iddia ederek, "Bebek bize geldiğinde solunumunda ciddi sıkıntılar ve vücudunda morluklar vardı. Acil bir şekilde tedaviye aldık ancak saat 18.48'de bize gelen bebek 19 saat sonra vefat etti" dedi.
Hâkim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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