HABER

"Akın bebeğin" ölümüne ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

İzmir'de doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına devam edildi - Bebeğin ölümüne ilişkin mahkemeye ulaşan bilirkişi raporundan: - "Yaşamının 7. saatinde 112 tarafından uygun koşullarda özel bir hastaneye sevki gerçekleştirilen bebek Akın, burada uygun tedavileri almasına karşın otopside saptanan 'hyalen membran' hastalığı ve 'perinatal pnömoniye' bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir" - "Tedavilerin doğumun gerçekleştiği merkezde uygulanması, tescilli yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmaması nedeniyle mümkün olmamıştır"

İZMİR (AA) - İzmir'de doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ölümüne ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Doğduktan bir gün sonra hayatını kaybeden bebeğin ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya yaşamını yitiren Akın bebeğin anne ve babası katılırken, sanık doktorları avukatları temsil etti.

Hakim, olaya ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporunda minik bebeğin doğumunu takiben solunum sıkıntısı yaşadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu nedenle yaşamının 7. saatinde 112 tarafından uygun koşullarda özel bir hastaneye sevki gerçekleştirilen bebek Akın, burada uygun tedavileri almasına karşın, otopside saptanan 'hyalen membran' hastalığı ve 'perinatal pnömoniye' bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Bu hastanın otopside saptanan ölüm nedenlerine yönelik tıbbi tedavisi, yenidoğan bakım ünitesinde ulusal rehberlere uygun şekilde uygulanmıştır. Bu tedavilerin doğumun gerçekleştiği merkezde uygulanması, tescilli yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmaması nedeniyle mümkün olmamıştır."

Sanık Mustafa O'nun avukatı Rayhan Bozabalı, bebeğin doğduktan bir saat sonra solunum sıkıntısı başladığını, bu durumun yaşamın ilk saatlerinde bazı bebeklerde görülebildiğini, Mustafa O'nun elindeki imkanlar doğrultusunda bebeği kuvöze alarak oksijen desteği verdiğini ve iki saatlik gözlem sonunda bebeğin solunum sıkıntısının çözülmemesi üzerine sevk kararı aldığını söyledi.

Avukat Bozabalı, 4 yenidoğan nakil ambulansının görevde olması üzerine sevk işleminin geç gerçekleştiğini ve müvekkilinin kusuru bulunmadığını savundu.

Sanık Salih A'nın avukatı, dosyaya sunulan bilirkişi raporundan müvekkilinin olayda kusuru bulunmadığının anlaşıldığını belirtti.

Hakim tarafların tanıklarını mahkemeye bildirmesi ve bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak üzere taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin 10 Temmuz 2017'de özel bir hastanede dünyaya gelen çocukları, doğumdan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Aile olaya ilişkin 3 doktor hakkında "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Erciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldıErciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı
Kayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulunduKayıp kanser hastasının cesedi, uçurumun 160 metre derinliğinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akın Bebek dava doktor izmir ölüm

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.