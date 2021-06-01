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  4. Akın ettiler! Evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu

Akın ettiler! Evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu

01.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu. Nikah memuru şefi, mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.

Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.

BİR SAATTE 30 BAŞVURU ALDILAR

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.

Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.

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(DHA)

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