Akın ettiler! Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlarda adım atacak yer kalmadı

Dünyaca ünlü turizm cenneti Marmaris'te caddelere konumlandırılmış termometreler gölgede 43 dereceyi gösterirken, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklık, 45 dereceyi buldu. Ana caddeler ve sokaklar ile yürüyüş yolları boş kaldı. Sıcağın kavurucu etkisinden kurtulmak isteyenler, plajlar ile havuzlara akın etti.

Atatürk Caddesi'nden kırsal İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda serinlemek isteyenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü plajlarda, kimileri güneşlendi. Kimileri ise sudan çıkmadı. Turistler, jet ski, parasaling, ringa ve banana gibi su sporları yapan turistler keyifli anlar yaşadı.

'KORKMASINLAR, GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TATİLE GELSİNLER'

İsveç'den ailesiyle tatile gelen gurbetçi Mustafa Arpaçı, "Marmaris aşığıyım ve her yıl geliyorum. Marmaris'te koronavirüs ile ilgili tedbirler çok güzel alınmış ve memnunum. Avrupalılara Marmaris'i tavsiye ediyorum. Korkmasınlar, gönül ferahlığı ile tatile gelsinler. Herkesi Marmaris'e tatile bekliyorum" dedi.

İngiliz turist George Adrein (42) "Yılda 3-4 defa Marmaris'e tatile geliyorum. Lanet olsun koronavirüse. Ama burada önlemler çok iyi. Marmaris çok güzel. 12 yıldır 25 defa Marmaris'e geldim. Marmaris'e olan sevgime kelimeler yetmez, ev almayı bile düşünüyorum" diye konuştu.