Akın ettiler! Pistler doldu taştı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, kayak sezonu hareketli başladı. Kar kalınlığının 60 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da pistler ve oteller bölgesi, haftasonu doldu, taştı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini çıkarttı.

Pistlerdeki acemi kayakçılar da dikkat çekti. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışan tatilcilerin düşme anları kameralara yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan geldiklerini ifade eden Melike Akın, ”Uludağ’a ilk defa geliyorum. Hava çok güzel, hiç üşümüyoruz Düşe kalka kayak yapmayı öğreniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.



