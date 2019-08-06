"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"

Acar, ortaokul yıllarından itibaren dini duyguları nedeniyle "cemaat" olarak bildiği örgüt yapısı içinde bulunduğunu ifade etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Cafer Tekin İpek hazır edilirken diğer tutuklu sanıklar Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile tutuklu oldukları cezaevlerinden bağlantı kuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

- "İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapı"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Deccal" ifadesini kullanan Acar, "FETÖ için terör örgütü tabirini yeterli görmüyorum, İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapıdır." dedi.

İpek ailesine ait şirketlerin FETÖ'nün himmet paraları ile desteklendiğini bildiren Acar, "Akın İpek, Kemalettin Özdemir'in göz bebeğidir. Özdemir, 15 Temmuz'un sivil görünmeyen bir numarasıdır. Özdemir bürokrasinin, yargının, MİT'in imamıdır. Emniyetin zaten imamıdır. Bugün bile yüksek yargıda bunun kontrolünde olan insanların olduğuna inanıyorum. Kemalettin Özdemir, örgütte Gülen'le birlikte örgütte en önemli 3 isimden biridir. Akın İpek de Özdemir'in gözde elemanlarından biridir." diye konuştu.

Acar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Gülen'in, İpek ailesi tarafından Gölbaşı'nda yapılan villaya getirileceğini ve burayı karargah olarak kullanacağını iddia etti.

Bu bilgiye nereden sahip olduğu sorulan Acar, "Mahremiyeti olup örgüt içinde konuşulmayan bazı konular, TSK imamları arasında konuşulmuştur. İpek'in bu zenginliği asla kendisine ait değildir. FETÖ'nün himmet yapısıyla büyütülmüş zengin edilmiş birisidir. Akın İpek ne yaptıysa Özdemir'in, dolayısıyla Gülen'in talimatıyla yaptı." diye konuştu.