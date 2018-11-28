Akın İpek’in İadesi Talebine İngiltere’den Ret Türkiye’den Tepki

İngiltere’de bir mahkeme, Ankara’nın 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve firari olarak aradığı Fethullah Gülen’e yakın isimlerden işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iadesi talebini reddetti. Mahkeme, kararına gerekçe olarak, firari sanık olarak istenen İpek’in iadesi halinde kötü muameleye maruz kalma riskinin bulunmasını gösterdi.

Londra’da Westminister Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim, Türkiye’de hukukun üstünlüğüyle ilgili ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi, adil olarak yargılansa bile dönüşünde kötü muameleye maruz kalabileceğini söyledi.

Hakim John Zani, “İade talebinin tamamen siyasi amaçlar taşıdığına dair sağlam kanıtlar var’’ dedi. Hakim, Türkiye’nin kararı Yüksek Mahkeme’de 14 gün içinde temyiz edebileceğini de belirtti.

Akın İpek’in İngiliz polisine verdiği adreste kalma zorunluluğu, cep telefonunu gece gündüz sürekli açık tutması gibi denetimli serbestlik uygulamaları da, 14 gün boyunca devam edecek.

İngiliz mahkemesinin kararına Ankara’nın tepkisi gecikmedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan peş peşe açıklamalarda bulundu. İadenin reddi kararının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, ‘’Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

2015’te Akın İpek’in sahibi olduğu şirketler ve medya kuruluşlarına, mali usulsüzlükler gerekçe gösterilerek el konmuştu. Koza Altın, Bugün TV ve gazetesi gibi bilinen birçok şirketin sahibi olan Akın İpek 2016 darbe girişiminden bu yana İngiltere’deydi.

