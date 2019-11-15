HABER

Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 17:42 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyeti kabul ettiKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 36.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Fuat Oktay’ın beraberindeki heyette, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Silahlı Kuvvetleri İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk da yer aldı. Görüşmeye ilişkin basına açıklama yapılmadı.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Filistin Büyükelçisinden ’Barış Pınarı Harekatı’ açıklamasıFilistin Büyükelçisinden ’Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması
Bakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildiBakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildi
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

Günlerce konuşuldu, Bakan Soylu duyurdu: Sınır dışı edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, 'Sizi biz Müslüman yaptık' sözleri için Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.