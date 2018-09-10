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Akıncı davasında söz müştekilerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, müşteki avukatlarına söz verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından müşteki avukatlarına söz verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık ve avukatlarının ilk savunmalarının tamamlandığını belirterek, müştekilerin karşı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanıkların FETÖ adına 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduklarına dikkati çekerek, söz konusu isimlerin cezalandırılmalarını istedi.

FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yaptığını anlatan Aydın, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarında yer edinmek olduğu için her yolu "mübah" kabul ettiğini vurguladı.

Aydın, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin FETÖ üyesi askerler tarafından yapıldığını, bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde darbe girişiminde yer aldıkları belirlenen sanıklar hakkında davalarda hüküm verildiğini hatırlattı.

Aydın'ın beyanlarının ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatları da beyanda bulunarak, katılma talebini iletti.

Duruşmanın yarınki bölümünde, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalaması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar "müşteki" sıfatıyla beyanda bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi dava FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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