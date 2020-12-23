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Akıncı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

23.12.2020 21:11 | Son Güncelleme:
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ATV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Akıncı'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırıyor. Akıncı dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Akıncı ne zaman başlıyor? İşte Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

atv’nin merakla beklenen dizisi Akıncı’nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı Akıncı, 2021’in ilk dizilerinden olacak. Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

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AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

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Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.
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