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  4. Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Beyza'nın ölümü herkesi yasa boğuyor!

Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Beyza'nın ölümü herkesi yasa boğuyor!

02.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Akıncı, her Cuma izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Nergis, Akıncı'nın müdahalesiyle birlikte son anda Köksal'ın tuzağından kurtulmuştu. Peki Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Beyza'nın ölümü herkesi yasa boğuyor!

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Akıncı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Nergis, Akıncı'nın müdahalesiyle beraber son anda Köksal'ın tuzağından kurtulmuştu. Peki Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKINCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (14. BÖLÜM)

Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKINCI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (13. BÖLÜM)

Nergis, Akıncı'nın müdahalesiyle birlikte son anda Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir bilinmemektedir. İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlar. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan dönüş yaptığında Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlayacaktır. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçerler. Cevdet, Gizli Yapı'nın tüm adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Fakat bu olayın arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu oldukça kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı bütün ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder.

AKINCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (14. BÖLÜM)

Akıncı dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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atv
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