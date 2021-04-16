Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Nergis Akıncı'nın Fatih olduğunu öğreniyor mu?

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Akıncı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Nergis elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan alakasını araştırırken daha büyük bir sürpriz ile karşılaşmıştı. Peki Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (16. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKINCI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (15. BÖLÜM)

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka bir büyük planı daha bulunmaktadır. İstanbul'un bütün yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılması güç bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan alakasını araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak amacıyla oldukça önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat ile karşı karşıya gelecektir.

AKINCI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (16. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.