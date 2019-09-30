Akıncı-Guterres görüşmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı, haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık." dedi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezi'nde bir ayara geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rum tarafının bulanıklıkları artık bir tarafa bırakması ve neyin hedeflendiğinin berraklaşması gerektiğini vurgulayan Akıncı, "Birincisi, çözümün siyasi eşitlik içinde olacağı çok net olduğuna göre bu 'siyasi eşitlik' kavramının dönüşümlü başkanlık ve kararla etkin katılım unsurlarının net olması, bunun artık tartışma konusu olmaktan çıkması gerekiyor. İkincisi de artık bir daha konuların etrafında dolanıp, ucu açık süreçlerle oyalanmamak gerekiyor. İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin herkesi tedirgin ettiğine dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkıda bulunmak için 13 Temmuz'da bir öneri yaptıklarını anımsattı.