Akıncı hükümeti kurma görevini Tatar'a verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'a verdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması konusunda bugün de siyasi parti liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, öğle saatlerinde makamında kabul ettiği Tatar'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Akıncı, görevlendirme yazısını Tatar'a vermeden önce basına yaptığı açıklamada görevlendirmede geciktiği yönündeki eleştirileri yanıtladı.

Duyumlarla hareket edemeyeceğini, tüm siyasi partileri dinlemesi gerektiğini ifade eden Akıncı, cumhurbaşkanlığı görevi süresince 4'üncü kez hükümet kurma görevlendirmesi yaptığına işaret etti.

Akıncı, parti içi ve arzu ederlerse partiler arası değerlendirme yapılabilmesi için siyasilere zaman tanıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanlarının hükümetlerle sağlıklı diyalog içinde olması şarttır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar, sonunda bedelini topluma ödetir. Hükümette ve muhalefette olacak partilerle sağlıklı bir diyalog içinde olacağım." dedi.