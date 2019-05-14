HABER

Akıncı hükümeti kurma görevini Tatar'a verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Cumhurbaşkanlarının hükümetlerle sağlıklı diyalog içinde olması şarttır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar, sonunda bedelini topluma ödetir. Hükümette ve muhalefette olacak partilerle sağlıklı bir diyalog içinde olacağım" - Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, en kısa zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını bildirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'a verdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması konusunda bugün de siyasi parti liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, öğle saatlerinde makamında kabul ettiği Tatar'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Akıncı, görevlendirme yazısını Tatar'a vermeden önce basına yaptığı açıklamada görevlendirmede geciktiği yönündeki eleştirileri yanıtladı.

Duyumlarla hareket edemeyeceğini, tüm siyasi partileri dinlemesi gerektiğini ifade eden Akıncı, cumhurbaşkanlığı görevi süresince 4'üncü kez hükümet kurma görevlendirmesi yaptığına işaret etti.

Akıncı, parti içi ve arzu ederlerse partiler arası değerlendirme yapılabilmesi için siyasilere zaman tanıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanlarının hükümetlerle sağlıklı diyalog içinde olması şarttır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar, sonunda bedelini topluma ödetir. Hükümette ve muhalefette olacak partilerle sağlıklı bir diyalog içinde olacağım." dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar da partinin yetkili organlarından yetki alarak en kısa zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Tatar, hafta sonuna kadar süreci en iyi şekilde yönetmek istediğini, hükümet boşluğunu ülkeye daha fazla zarar vermeden gidereceklerini kaydetti.

- Anayasal süreç

KKTC'nin 35. hükümetini kurma görevini alan Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulu'nun listesi, eksiksiz Cumhuriyet Meclisine sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisinde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisinde okunmasından 2 tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasaya göre, güvenoyu alan Bakanlar Kurulu'na karşı, güven oylamasından sonra 3 ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

-Tatar kimdir?

KKTC'de 30 Ekim 2018'den bu yana UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, CharteredAccountant unvanını aldı.

Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firması'nda, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Ersin Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı.
19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.
27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası.

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyorİşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor
Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyorLagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar hükümeti kurma görevi KKTC Mustafa Akıncı

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ın esrarengiz kayaları hayrete düşürüyor

Sivas'ın esrarengiz kayaları! Bir anda ortaya çıktılar

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gelen gidemiyor

İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Son dakika: Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası

Esmaül Hüsna Öksüz'ün cezası az önce belli oldu

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.