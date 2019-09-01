HABER

Akıncı İHA, ilk kez motor çalıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı - Yakın zamanda gökyüzüyle buluşturulması amaçlanan Akıncı, sahip olduğu kabiliyetlerle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı.

Milli ve özgün platformları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan, bunun yanında ihracat başarıları da yakalayan Baykar, bu alandaki iddiasını daha yukarıya çekmeye hazırlanıyor.

"Uçan balık" olarak da nitelendirilen Akıncı'ya yönelik yoğun bir çalışma yürüten Baykar, aracı yakın zamanda gökyüzüyle buluşturmayı amaçlıyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'ya yönelik yürüttükleri çalışmalarda geldikleri noktaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlerdir hazırlığı süren ve 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde Akıncı'nın motorlarının ilk kez çalıştırıldığını duyurdu. Bayraktar, "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeye ilişkin paylaşımında, "İlk yerli İHA'mızı teslim ettiğimiz 2015 yılından bugüne İHA'larımız güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde önemli güç çarpanı oldular. Şimdi Akıncı ile daha güçlü olacağız. Tebrikler, hiç durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Akıncı, bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek, savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Hava bombardımanı icra edebilecek Akıncı, milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Yasak bitti, Kuşadası'nda balıkçılar 'Vira bismillah' deyip, denize açıldıYasak bitti, Kuşadası'nda balıkçılar 'Vira bismillah' deyip, denize açıldı
Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralıAksaray'da trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı İHA Baykar Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.