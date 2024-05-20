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  4. Akıncı İHA Reisi'nin düşen helikopterini nasıl buldu? TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, arazide 100 metreye kadar inerek uçtu! Saatler süren Akıncı İHA operasyonunun detayları ortaya çıktı!

Akıncı İHA Reisi'nin düşen helikopterini nasıl buldu? TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, arazide 100 metreye kadar inerek uçtu! Saatler süren Akıncı İHA operasyonunun detayları ortaya çıktı!

20.05.2024 22:53
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini tespit eden Akıncı İHA'nın 7,5 saat süren görevinin detayları ortaya çıktı. Akıncı İHA, TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, kötü hava şartları nedeniyle zorlu arazide 100 metreye kadar inerek uçmak zorunda kaldı. İran'a canlı görüntü aktarımı TSK Komuta Merkezi'nden yapıldı. Azerbaycan'daki Akıncı Teknik Destek Personeli ise acil bir durumda müdahale edecek şekilde hazır bekletildi. Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi...

Akıncı İHA Reisi'nin düşen helikopterini nasıl buldu? TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, arazide 100 metreye kadar inerek uçtu! Saatler süren Akıncı İHA operasyonunun detayları ortaya çıktı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

SAATLER SÜREN OPERASYONUN DETAYLARI...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

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Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

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SAAT 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

İran makamlarının Bayraktar Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

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02.36'DA GÖRSEL TEMAS SAĞLANDI

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.

Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

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160 KM'YE ULAŞAN RÜZGARA RAĞMEN OPERASYON SÜRDÜ

Bayraktar Akıncı İHA tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonu, çok tehlikeli şartlarda yoğun ve sert hava muhalefetine rağmen gerçekleştirildi.

Rüzgarın zaman zaman 160 km/saate ulaştığı bölgede yağış, bulut, sis, fırtına, boran gibi her türlü olumsuz hava şartının yanında engebeli dağlık arazi gibi olumsuzluklara rağmen operasyon sürdürüldü.

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DAĞLARIN İÇİNDE 100 METREYE KADAR İNEREK UÇTU

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar Akıncı, görüntü alabilmek ve enkazın yerini tespit edebilmek için dağların içinde 300 feete (Yaklaşık 100 metre) kadar inerek uçtu.

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İran'da gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinin büyük bölümünde bulut seviyesinin altına inilerek derin bir vadinin içinde bölgedeki en yüksek mania irtifası olan 9700 feetin de altında, 9000 feet civarına inilerek vadi boyunca uçuş yapıldı.

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TÜRKSAT UYDUSU ÜZERİNDEN KOMUTA EDİLDİ

Operasyon, gerçekleştirilen görevin kritikliğinin bilinciyle tüm riskler alınarak icra edildi. Hedef bölgesindeki Akıncı İHA, yalnızca uydu haberleşmesi kullanarak TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi. İran makamlarına canlı görüntünün aktarımı ise TSK Komuta Merkezi üzerinden gerçekleştirildi.

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Azerbaycan'daki Akıncı Teknik Destek Personeli ise olası acil bir durumda müdahale edecek şekilde görev süresince hazır bekledi.

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Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saat arama kurtarma uçuşu yapan Bayraktar Akıncı İHA, gökyüzünde kaza alanının tam üzerinde toplam 2 bin 100 kilometre yol katetti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İbrahim Reisi akıncı tiha
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