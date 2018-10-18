Akıncı ile Anastasiadis 26 Ekim'de buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 26 Ekim'de ara bölgede görüşecek.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis'in 26 Ekim'de ara bölgede bir araya gelecekleri belirtildi.

Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapacak.

Güney Kıbrıslı liderler en son 16 Nisan'da BM'nin ara bölgedeki İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde düzenlenen gayri resmi yemekte bir araya gelmişti.

- Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

