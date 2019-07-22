HABER

Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayriresmi görüşme için bir araya gelecekleri duyuruldu.

- Hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuzda Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Bu öneri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderleri tarafından reddedilmişti.

- 5'li görüşme çağrısı

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, kapsamlı çözüme yönelik sürecin açıklığa kavuşmasını sağlayacak 5'li bir gayriresmi toplantının yapılması için Guterres'i şahsen devreye girmeye çağırmıştı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodomos Prodromou, bunun üzerine bir açıklama yaparak, Akıncı'nın mektupta yaptığı gayriresmi 5'li toplantı için inisiyatif çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Prodromou, Rum lider Anastasiadis'in Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu da belirtmişti.

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
Zirvede bilimsel şölenZirvede bilimsel şölen
Sakarya’da 20 bin dekar tarım alanı sular altında kaldıSakarya’da 20 bin dekar tarım alanı sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 Ağustos Akıncı Anastasiadis görüşme

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.