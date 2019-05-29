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Akıncı ile Tatar arasında polemik

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor” sözleri Akıncı’yı güldürdü.KKTC’de çocuklar için düzenlenen bir fotoğraf yarışmasının açılışında konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında tatlı bir atışma gerçekleşti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor” sözleri Akıncı’yı güldürdü.
KKTC’de çocuklar için düzenlenen bir fotoğraf yarışmasının açılışında konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında tatlı bir atışma gerçekleşti. Tatar, artık cep telefonlarıyla fotoğraf çekme şansına sahip olan gençlerin bu sanatı cep telefonlarıyla öğrenerek ilerletme imkanına sahip olduğunu hatırlatarak, cep telefonlarıyla tecrübe amaçlı çekilen fotoğrafların bile tarihe mal olabileceğini kaydetti. Tatar, “Bizler ne için çalışıyoruz, sizler için. Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor. KKTC sizlere emanet” yarışmaya katılan çocukları tebrik etti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise Tatar’ın sözlerine cevabı gecikmedi. Akıncı, “Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez. Çünkü gençlerle çocuklarla bir aradayım” sözleriyle yanıt verdi.

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