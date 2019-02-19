HABER

Akıncı: Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:34 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir. Savaşları da gördü bu topraklar. Yeterince kana doyduk diye düşünüyorum. Barışı huzuru arayalım. Ben bunun için çabalıyorum” dedi.

Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekillerine Kıbrıs konusunda son gelinen aşama ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Akıncı, “Hepsinin görüşlerini dinledim, eleştirileri varsa, önerileri varsa onları not ettim. Sorularına aydınlatıcı yanıtlar verdim. Yararlı bir diyalog çerçevesinde gerçekleşti bu toplantı” dedi.

Akıncı, “Kıbrıs'ta çözüm için yeni fikirlerin konuşulmasını reddettip reddetmediğiyle” ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Anlatmaya çalıştığım yalın gerçek şudur; benim reddettiğim bir şey yok. Ben uluslararası konjonktürden bahsediyorum, BM çerçevesinden bahsediyorum. Herkes kabul ediyor ki müzakereyle bir sonuç elde edilecek. Bu müzakerelerin de Birleşmiş Milletler çatısı altında olacağını Türkiye de söylüyor, biz de söylüyoruz. Bizim partilerimiz de. Bunun çerçevesi belli. Yani benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var. Farklı modeller var ve 'Akıncı bunları reddettiği için olmuyor' ifadesi çok abartılı bir söylem ve haksızlık. Öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Rum lider Nikos Anastasiadis’i 26'ındaki buluşmamızda göreceğiz. En son söylemi nedir? Desantrilizasyon. Tamam. Onu bir dinleyelim, görelim; başka fikirleri varsa onları da dinleyelim. Biz kapıları kapatmış değiliz. Yeter ki görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, BM çatısı altında bir çıkış yolu bulalım bu topraklara. Barış gelsin, huzur gelsin. Tüm taraflar bundan yarar sağlasın. Kıbrıs’ın Türkiye’ye dost bir coğrafya olması hem Kıbrıslı Türklerin yararına hem de Kıbrıslı Rumların yararına. Bunları görsünler, anlasınlar.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Meclis içerisinden görüntü

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.