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Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi yeni imajı ile herkesi şaşırttı! İşte güzel oyunun yeni imajı

07.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında alışılmışın dışında senaryosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinden Şükrü Yıldız ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Büşra Develi, imaj değişikliğine gitti. Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu kuaförde alan .develi, yeni imajıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte ünlü oyuncunun yeni imajı...

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi yeni imajı ile herkesi şaşırttı! İşte güzel oyunun yeni imajı

İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar adlı uyarlama dizide rol alarak yıldızı parlayan Büşra Develi, Fi dizisinde sergilediği başarılı performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Son zamanlarda ise bir kahraman dizisi olan Akıncı’da Nergis karakterine hayat veren ünlü oyuncu saçlarında radikal bir değişim yaparak hayranlarını şaşırttı. İşte güzel oyuncunun son hali..

YİNE YENİDEN DİJİTAL PLATFORMDA

Büşra Develi, Akıncı dizisinin sezon finali yapmasıyla yaz dizilerine yönelmek yerine dijital platformda boy gösterecek. Ünlü oyuncu BluTV için çekilecek olan Kusursuz isimli bir dizide rol alacak. Cem Karcı’nın yönetmenliğini yapacağı dizide Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Sercan Badur ile başrolde yer alıyor. Bir grup arkadaşın tekneyle denizdeki maceraları konu edilecek dizide.

akıncı'nın nergisi Büşra Develi

YENİ İMAJI İLE YENİ PROJE İÇİN Mİ?

Akıncı’da Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi, dizinin sezon finaline girmesinin ardından soluğu kuaförde aldı ve saçlarında radikal bir değişime gitti. Uzun yıllardır kısa saçlı görmeye alıştığımız güzel oyuncu bu defa saçlarını her zamankinden daha kısa kestirmesi ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Büşra Develi’nin son haline beğeniler yağarken, anlaşma yaptığı projeler için imaj değişikliğine gittiği düşünüldü.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993, İzmit'te dünyaya geldi. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır. Akıncı dizisinde başrol oyuncusudur.

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi yeni imajı ile herkesi şaşırttı! İşte güzel oyunun yeni imajı

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atv Büşra Develi
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