Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi yeni imajı ile herkesi şaşırttı! İşte güzel oyunun yeni imajı

İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar adlı uyarlama dizide rol alarak yıldızı parlayan Büşra Develi, Fi dizisinde sergilediği başarılı performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Son zamanlarda ise bir kahraman dizisi olan Akıncı’da Nergis karakterine hayat veren ünlü oyuncu saçlarında radikal bir değişim yaparak hayranlarını şaşırttı. İşte güzel oyuncunun son hali..

YİNE YENİDEN DİJİTAL PLATFORMDA

Büşra Develi, Akıncı dizisinin sezon finali yapmasıyla yaz dizilerine yönelmek yerine dijital platformda boy gösterecek. Ünlü oyuncu BluTV için çekilecek olan Kusursuz isimli bir dizide rol alacak. Cem Karcı’nın yönetmenliğini yapacağı dizide Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Sercan Badur ile başrolde yer alıyor. Bir grup arkadaşın tekneyle denizdeki maceraları konu edilecek dizide.

YENİ İMAJI İLE YENİ PROJE İÇİN Mİ?

Akıncı’da Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi, dizinin sezon finaline girmesinin ardından soluğu kuaförde aldı ve saçlarında radikal bir değişime gitti. Uzun yıllardır kısa saçlı görmeye alıştığımız güzel oyuncu bu defa saçlarını her zamankinden daha kısa kestirmesi ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Büşra Develi’nin son haline beğeniler yağarken, anlaşma yaptığı projeler için imaj değişikliğine gittiği düşünüldü.