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Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, müşteki polis memurunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Pensilvanya'daki vatan haini" ifadesine sanıklardan bazıları tepki gösterdi - Mahkeme Başkanı Selfet Giray, mahkeme düzenini bozan bu sanıklardan birine, "Hayırdır üzerine mi alındın" diye sordu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar müşteki sıfatıyla beyanda bulundukları sırada, sanıkların sözlü sataşması nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Müştekilerin beyanlarına, hakaret içeren sözlerle karşılık veren sanıklar, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın talimatıyla salonda çıkarıldı. Müşteki beyanı alınmasına devam edildi.

- "Üzerine mi alındın"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne F16'dan atılan bomba nedeniyle yaralanan polis memuru Osman Büte, o gece yaşadıklarını anlattıktan sonra "Pensilvanya'daki vatan haini Fetullah Gülen başta olmak üzere bütün darbe sanıklarından şikayetçiyim." dedi.

Büte'nin bu ifadelerine sanıklardan bazıları, "hakaret ediliyor" gerekçesiyle itiraz etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, müştekiye tepki gösteren sanığa, "Hayırdır üzerine mi alındın, neden rahat durmuyorsun?" dedi.

Giray, duruşma düzenini bozduğu için sanığın salondan çıkarılmasını istedi.

Kısa süreli gerginliğin ardından duruşma, müşteki beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Müşteki

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