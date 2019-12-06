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AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim.

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu” notuyla paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından AKINCI TİHA’nın gökyüzüyle buluştuğu ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. İlk uçuş anına ait ilk görüntülerin yer aldığı videoda, Selçuk Bayraktar’ın ekibiyle birlikte ilk uçuş anını takip ederek tebrik ettiği ve duygusal anların yaşandığı gözlendi.

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