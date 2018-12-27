Akıncı üssü darbe girişimi davası

Akgülay, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Harekat Merkezi (BHM) ile de temasa geçtiğini belirterek, terörle mücadele harekatına ilişkin bilgiyi buradan teyit etmeye çalıştığını, uçuş yasağını öğrenince F-16'ların havalanmaması için talimatlar verdiğini bildirdi.

Emrindeki 181 ve 182. filoların komutanlarının yanına gelip terörle mücadele harekatı görevi için hazırlık yapıldığını, harekata ilişkin bilgilerin havada verileceğini söylediklerini anlatan Akgülay, bu bilginin üs komutanıyla da paylaşıldığını söyledi.

Duruşmaya Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Akgülay, 15 Temmuz'da üs komutanının İstanbul'a düğüne gittiğini, kendisinin de komutan vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında kurmay albay rütbesiyle Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, tanık olarak dinlendi.

Akgülay, bir süre sonra sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Kemal Mutlum'un telefonla arayarak, Efkan Ala'nın uçağının Van'dan kalktığını belirtip, uçağın F-16'lar vasıtasıyla Malatya'ya indirilmesini istediğini söyledi.

Özkan Edip Akgülay, havalandıktan sonra uçaklara "geri dön" çağrısı da yaptığını anlattı.

Akgülay, pilotlara "Güneş" koduyla Hava Kuvvetleri Komutanının uçmamaları yönündeki talimatını da ilettiğini fakat pilotların bu emri de dinlemediğini söyledi.

Uçakları durdurmak için tüm iletişim yollarını kullanarak pilotlara talimatlar verdiğini aktaran Özkan Edip Akgülay, "Ancak pilotlar bu emri dinlemediler, itaat etmediler." dedi.

Bu emri dinlemediğini anlatan Akgülay, bunun üzerine telefonu alan sanıklardan eski tuğgeneral Recep Sami Özatak'ın "Bizi dinleyeceksin, emrimizi yerine getireceksiniz." dediğini anlattı.

- "Yanlış yapıyorsun, ayağını denk al"

Sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri albay Veysel Kavak'ın arayarak Semih Terzi ve timini Ankara'ya götürecek nakliye uçağının kalkmasını istediğini anlatan Akgülay, kalkışa izin vermemesi üzerine Kavak'ın, "Yanlış yapıyorsun, ayağını denk al." dediğini aktardı.

Daha sonra o zamana kadar tanımadığı Semih Terzi'nin de kendisini aradığını bildiren Akgülay, "Meydanı uçuşa kapatmışsın. Birliklerimi göndereceğim." diyen Terzi'ye olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Terzi'nin, "Birliğim taarruzda salak. Ben senin üstünüm. Emirlerime itaat edeceksin." demesi üzerine küfrederek telefonu kapattığını dile getiren Akgülay, uçuşların yasaklandığı emrini ne zaman, kimden öğrendiğinin sorulması üzerine, "Emri saat 22.15 gibi 181 filoya gittiğim zaman kuledeki arkadaştan öğrendim. O ana kadar bana bildirilmiş hiçbir emir yoktur." dedi.

Darbe girişiminin ardından açığa alındığını, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, daha sonra göreve iade edildiğini belirten Akgülay, hakkında "kavuşturmaya yer yok" kararı verildiğini söyledi.

Özkan Edip Akgülay'ın beyanının ardından heyet, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

