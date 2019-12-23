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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada şehit Yüzbaşı Özkan Hekin'i vurduğu öne sürülen eski astsubay Halil Burak Balcı, esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada, şehit Yüzbaşı Özkan Hekin'i vurduğu öne sürülen sanıklardan eski astsubay Halil Burak Balcı savunma yaptı.

Balcı, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde MAK personeli olarak görevliyken, astsubay Erdoğan Durgun'un telefon açtığını, binbaşı Gökhan Maldar'ın emri doğrultusunda Akıncı Üssü'nde eğitim brifingine gidileceğini aktardığını ileri sürdü.

Darbe girişimi günü Konya'dan yola çıkararak Akıncı'ya geldiklerini anlatan Balcı, nizamiye personeline filolara eğitim faaliyeti için geldikleri söyleyerek, dönemin Harekat Komutanı Ahmet Özçetin ile görüştüklerini anlattı.

Balcı, 143'üncü Filoda brifing için beklediklerini, bu sırada bir hareketlilik olması üzerine filo komutanının emri ile gazinoda beklemeye başladıklarını, daha sonra "terör tehdidi" nedeniyle nizamiyeye gitmesinin emredildiğini iddia etti.

Mutlak itaat anlayışla hareket ettiğini ve üslerinden aldığı emir üzerine nizamiyeye gittiğini savunan Balcı, nizamiyedekilerin rutin görevlerini yaptığını, gelen personeli normal prosedürlerine uygun şekilde üsse aldıklarını, bir süre sonra da uçakların havalanmaya başladığını ifade etti.

Hangi silahın hangi sanık tarafından kullanıldığının belirlenmediğini öne süren Balcı, İnsani Yardım Tugayı'ndan yüzbaşı Özkan Hekin'in vurulması olayıyla ilgili bir dahli olmadığını savundu.

Sabaha karşı Hekin'in nizamiyeden ayrılmasından sonra iki el silah sesi duyduğunu iddia eden Balcı, yerde yatan bir kişi gördüğünü, bu kişinin Hekin olduğunu ifade ederek, bir araç istediğini ve aracın arkasına uzanan yaralıya ilk müdahaleyi yapıp yarasına tampon uyguladığını öne sürdü.

Yüzbaşı Hekin'i kendisinin vurmadığını, aksine yaralı olduğunu görünce hayatını kurtarmak amacıyla elinden geleni yaptığını savunan Balcı, o gece boyunca kimseye karşı silah kullanmadığını iddia etti.

Savcının esasa ilişkin mütalaasında geçen FETÖ üyesi olduğuna dair iddiayı da reddeden Balcı, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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