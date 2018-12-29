Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, 21 Ocak 2019'a ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra duruşma savcısının görüşü soruldu.

İddia makamı, dava dosyasına delil olarak konulan telsiz ve telefon görüşmelerini içerir ses kayıtları yönünden adli emanette bulunan materyaller ve imajlar üzerinde montaj ve manipülasyon olup olmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan müzekkere cevabı ve adli tıp raporunun beklenmesini istedi.

Gelinen aşamada tanık dinletme taleplerinin reddine karar verilmesini mütalaa eden savcı, yakalamalı sanıkların yakalama kararlarının da devamını talep etti.