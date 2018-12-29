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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 01:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, 21 Ocak 2019'a ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra duruşma savcısının görüşü soruldu.

İddia makamı, dava dosyasına delil olarak konulan telsiz ve telefon görüşmelerini içerir ses kayıtları yönünden adli emanette bulunan materyaller ve imajlar üzerinde montaj ve manipülasyon olup olmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan müzekkere cevabı ve adli tıp raporunun beklenmesini istedi.

Gelinen aşamada tanık dinletme taleplerinin reddine karar verilmesini mütalaa eden savcı, yakalamalı sanıkların yakalama kararlarının da devamını talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamını talep eden savcı, ses kayıtlarına ilişkin adli tıp raporu geldiği takdirde esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için makul bir süre verilmesini de istedi.

- Mahkeme, esasa yönelik mütalaa için süre verdi

Verilen müzakere arasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Ses kayıtları için yazılan müzekkere konusunda ilgili yerin uyarılmasına karar veren mahkeme, daha önce dinlenen Abidin Ünal'ın yeniden dinlenilmesi talebini kabul etmedi.

Mahkeme, ifadelerinin temini için talimat yazılan ve gelmeyen tanıklar yönünden talimat cevaplarının beklenilmesine hükmederek, yakalamalı sanıkların yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

İddia makamına esas hakkındaki mütalaasını sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 21-25 Ocak 2019'da yapılmak üzere ertelendi.

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