Akıncı Üssü darbe girişimi davasında eski Albay Ali Eraslan kendini böyle savundu: En uygun gün 15 Temmuz'du

Darbe girişiminden önce gerçekleşen terör olayları nedeniyle kışlada "Hazır kıta aktivasyon sistemi" kurduğunu ifade eden Eraslan, ani müdahale birliğinin yeterli olduğunu ancak her ihtimale karşı rütbeli personelden de kışlaya yönelik olası saldırılar için hazır kıta birimi oluşturduğunu anlattı.

Eraslan, savcılık mütalaasındaki aleyhte olan hususları kabul etmediğini, darbe girişimine yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

"EĞİTİM YAPABİLECEĞİMİZ TEK UYGUN GÜN 15 TEMMUZ AKŞAMIYDI"

Darbe girişimine destek amaçlı önceden emirde bulunan personeli hazırladığına yönelik savcılık mütalaasını kabul etmeyen Eraslan, "Hazır kıta tatbikatı, herhangi bir olay halinde hazırlıksız yakalanmamak için planlandı. Eğitim yapabileceğimiz tek uygun gün 15 Temmuz akşamıydı." diye konuştu.

Eraslan, olay günü Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinden arandığını, büyük bir terör saldırısı olduğunu, komuta kademesinin harekatı Akıncı'dan yürüteceğinin iletildiğini ve kendisine de Akıncı'ya gitmesinin emredildiğini öne sürdü.

"GENELKURMAY BAŞKANI'NIN EMRİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

"Bana Akıncı Üssü ile koordine yetkisi verildi. Genelkurmay Başkanı'nın emri olduğu söylendi. Benden dış güvenliğin sağlanması istenildi." şeklinde konuşan Eraslan, darbe girişimini yöneten isimler arasında bulunan ve "Genelkurmay çatı" davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski albay Bilal Akyüz'le telefonla konuştuktan sonra saat 21.05'te birliğine gidip darbeye hazırlık çalışmaları yaptığı yönündeki isnatı kabul etmedi.

Akyüz'den talimat alarak tugaya gelip "alarm" vererek, tüm personeli kışlaya çağırdığı iddiasını da rededen Eraslan, Akyüz'ün örgüt yöneticisi olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığını, böylece bir örgüt yöneticisinden emir aldığına yönelik savcılık mütalaasının boşa çıktığını öne sürdü.