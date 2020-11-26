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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar açıklanıyor

26.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar açıklanıyor

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada karar açıklanıyor.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 365'i tutuklu 475 sanığın yargılandığı davada karar açıklanıyor.

Karar duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda yapılıyor.

Gülen yapılanmasına bağlı oldukları belirtilen dört "sivil imam" Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeyi yönettiği belirtilen Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Eski Albay Veysel Kavak, Eski Albay Ali Durmuş, Eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van, Eski Yarbay Hakan Karakuş, Eski Yüzbaşı Ahmet Tosun, Eski Pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk, Eski Pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, Eski Pilot Binbaşı Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Eski Binbaşı Murat Bicil, Eski Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalıştığı belirtilen Eski Albay Fatih Yarımbaş'a 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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