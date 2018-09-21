Akıncı Üssü davası

"Biz kimseyi ihbar etmedik. Genelkurmay Başkanlığının 2016 eğitim değerlendirme toplantısında Genelkurmay Başkanımız, bilgi-belgeye dayanmadan, sadece komutan kanaatlerine dayalı, o yıl şurada terfiye girecek kişilere yönelik komutan kanaatlerini istedi. Biz de onları komutan kanaati olarak söyledik. Çalıştığımız kişilere yönelik hususu belirttik, fikrim olmayan kişilere yönelik yorumda bulunmadım. İlhan Karasu, benim çalıştığım bir arkadaştır ancak o yılki listede var mı, yok mu hatırlamıyorum ama söylediğim isimler arasında İlhan Karasu yoktu."

Şanver, bir soruyu yanıtlarken kimsenin suçsuzluğunu ispatlayacak durumda olmadığını söyleyerek, "Burada mesele ruhların satılmış olmasıdır. Kim ruhunu satmıştır, bilmiyorum." dedi.

Bir sanık avukatının, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonları örnek göstererek, "Şuraya bomba at" denilen bir pilotun bunu yapmamasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin sorusunu Şanver, "Acil terörle mücadele harekatıyla Ankara üzerinde gerçekleştirilen, 44 özel harekat polisini şehit eden, Meclis'e bomba atan, 'Meclis'e bomba at' diye talimat veren ve bomba atan, 'Genelkurmay üzeri, kaçak saray' üzeri talimatlarıyla görev icra eden subaylarla bizim terörle mücadele harekatını bir tutamazsınız." diye yanıtladı.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün, "Moda'daki düğün salonunun basılmasıyla ilgili Abidin Ünal'ın anlatımıyla sizin anlatımınız arasında farklılık oluştu. O kısmı tekrar anlatabilir misiniz?" sorusu üzerine Şanver, şunları söyledi:

"MAK elemanı kapıda belirip 'Sizi korumaya geldik.' hitabı üzerine komutana (Abidin Ünal), 'Bizi korumaya geldilerse dışarıda korusunlar.' dedim. Komutan da 'Ben sizi çağırmadım. Niçin geldiniz?' dedi. Onlar da 'Biz emir kuluyuz. Sizi korumaya geldik.' dedi. Komutan 'Dışarı çıkın.' dedi. O arkadaş yerinden ayrılmadı, bekledi. İsmail Güneykaya, eşinin yanına gitmek istedi. Muhatap olduğumuz MAK personeli bir taneydi ama birkaç kişi vardı. Güneykaya General'in ısrarla dışarı çıkmak istemesi üzerine MAK personeli tabancasını çıkardı, doğrulttu ve Güneykaya'nın sol tarafından duvara doğru ateş etti."