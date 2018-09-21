Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in "müşteki" sıfatıyla beyanının alınması tamamlandı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasının öğleden sonraki bölümünde Mehmet Şanver, tarafların sorularını yanıtlamayı sürdürdü.
Sanıklardan İlhan Karasu'nun avukatının, hazırlanan "ihbar listesi"nde müvekkilinin adının yer alıp almadığını sorduğu Şanver, soruyu şöyle yanıtladı:
"Biz kimseyi ihbar etmedik. Genelkurmay Başkanlığının 2016 eğitim değerlendirme toplantısında Genelkurmay Başkanımız, bilgi-belgeye dayanmadan, sadece komutan kanaatlerine dayalı, o yıl şurada terfiye girecek kişilere yönelik komutan kanaatlerini istedi. Biz de onları komutan kanaati olarak söyledik. Çalıştığımız kişilere yönelik hususu belirttik, fikrim olmayan kişilere yönelik yorumda bulunmadım. İlhan Karasu, benim çalıştığım bir arkadaştır ancak o yılki listede var mı, yok mu hatırlamıyorum ama söylediğim isimler arasında İlhan Karasu yoktu."
Şanver, bir soruyu yanıtlarken kimsenin suçsuzluğunu ispatlayacak durumda olmadığını söyleyerek, "Burada mesele ruhların satılmış olmasıdır. Kim ruhunu satmıştır, bilmiyorum." dedi.
Bir sanık avukatının, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonları örnek göstererek, "Şuraya bomba at" denilen bir pilotun bunu yapmamasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin sorusunu Şanver, "Acil terörle mücadele harekatıyla Ankara üzerinde gerçekleştirilen, 44 özel harekat polisini şehit eden, Meclis'e bomba atan, 'Meclis'e bomba at' diye talimat veren ve bomba atan, 'Genelkurmay üzeri, kaçak saray' üzeri talimatlarıyla görev icra eden subaylarla bizim terörle mücadele harekatını bir tutamazsınız." diye yanıtladı.
Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün, "Moda'daki düğün salonunun basılmasıyla ilgili Abidin Ünal'ın anlatımıyla sizin anlatımınız arasında farklılık oluştu. O kısmı tekrar anlatabilir misiniz?" sorusu üzerine Şanver, şunları söyledi:
"MAK elemanı kapıda belirip 'Sizi korumaya geldik.' hitabı üzerine komutana (Abidin Ünal), 'Bizi korumaya geldilerse dışarıda korusunlar.' dedim. Komutan da 'Ben sizi çağırmadım. Niçin geldiniz?' dedi. Onlar da 'Biz emir kuluyuz. Sizi korumaya geldik.' dedi. Komutan 'Dışarı çıkın.' dedi. O arkadaş yerinden ayrılmadı, bekledi. İsmail Güneykaya, eşinin yanına gitmek istedi. Muhatap olduğumuz MAK personeli bir taneydi ama birkaç kişi vardı. Güneykaya General'in ısrarla dışarı çıkmak istemesi üzerine MAK personeli tabancasını çıkardı, doğrulttu ve Güneykaya'nın sol tarafından duvara doğru ateş etti."
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın, müşteki olarak beyanda bulunurken olayların sonunda kapalı tutulduğu odaya meşrubat ve pasta ile gelerek kendisini affetmesini istediğini söylediği MAK personeli Yılmaz Bahar söz alarak, Ünal'ın aslında daha uzun süren konuşmayı bu şekilde açıklamasını kabul etmediğini dile getirdi.
Bahar, Şanver'in Moda'da düğün salonundayken elindeki kelepçeyi kesen personelin de kendisi olduğunu ifade etti.
Hava Harp Okulu'nda bulundukları sırada "Bir emriniz var mı?" diye sorduğunu hatırlayıp hatırlamadığını sorduğu Şanver, hatırlamadığını belirtti. Şanver, "Elimizi bağladılar. Sonra 'Bir emriniz var mı?' diye soruyorlar. Olmuyor Yılmaz." dedi.
Şanver, bir başka soruyu yanıtlarken "İçtima halindeki polis grubuna 'Bomba at' emri, hiçbir askeri emir kapsamına girmez. Buraya bomba atarsa ceremesini çeker." ifadelerini kullandı.
- Akar'ın avukatı sanıklardan şikayetçi olduklarını açıkladı
Şanver'in beyanının tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç söz aldı.
Olgaç, şikayet ve katılma talepleri ile beyan dilekçelerini daha önce sunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Mahkemenizce müvekkilimiz Hulusi Akar'a müşteki olarak beyanda bulunabileceği hususunda davetiye gönderilmişse de soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında da 22 Mart 2018'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında müşteki sıfatıyla beyanda bulunması ve konuyla ilgili başkaca eklenecek bir husus bulunmaması nazara alınarak, müvekkilimizin 22 Mart tarihli mahkeme beyanının dosyaya alınarak, müvekkilimizin dinlenmesi konusundaki ara karardan sarfınazar edilmesine karar verilmesini istiyoruz.
Ayrıca sanıklar tarafından işlenen suçlardan müvekkilimiz Sayın Hulusi Akar doğrudan zarar gören konumunda olduğundan, müdahillik talebimizin de kabulüne karar verilmesini talep ederim."
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, bu beyanın ardından duruşmanın sona erdiğini bildirdi.
Giray, 24 Eylül Pazartesi devam edecek davada müştekilerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi ve eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun beyanının alınacağını açıkladı.
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