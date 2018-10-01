Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Akıncı Üssü'nde "Rapcon" olarak bilinen meydan radar cihazında görev yaptığını belirten Astsubay H.A.B, yarım gün mesainin ardından eve gittiğini ancak 20.30'da uçuş olacağı belirtilerek çağrıldığını söyledi. H.A.B, özel aracıyla 21.40 gibi üsse gittiğini ve radar cihazına geçtiğini dile getirerek, hazırlıklarını tamamladıklarını ve 22.00 gibi iki F-16'nın havalandığını anlattı. Uçakların kalkıştan sonra Ankara üzerine yöneldiklerini belirten H.A.B, uçakların uçuş bilgi sisteminde kayıtlı bilgilerinin olmadığını kaydetti. H.A.B, "Aslan" çağrı adlı uçakların şehrin üzerinde tur attıklarını ifade ederek, inen uçakları "Esenboğa yaklaşmaya" bildirmeleri gerektiğini söyledi.

H.A.B, uçuş bilgisi olmadığı için Akıncı kuleyle de irtibat kurduğunu ve kuledeki kişinin "Gizli görev. Uçuşlarımız başlıyor." dediğini belirterek, "Esenboğa yaklaşmaya" da böyle söylediklerini aktardı. Ankara üzerindeki uçaklar tura devam ederken Diyarbakır'dan geldiğini anladığı ikisi "Pars", dördü de "Atmaca" çağrı adını kullanan uçakların kendileriyle temas kurduğunu dile getiren H.A.B, uçakların meydana yaklaşırken 10 mil kala Ankara üzerine döndükleri bilgisini verdi. H.A.B, bu uçakların da şehir üzerinde tur attığını kaydederek, yaklaşık 25 dakika sonra tekrar temas kurup iniş yaptıklarını söyledi. Kulenin ayrıca "yurtta sulh" diyen helikopterlerin iniş yapacağını bildirdiğini anlatan H.A.B, bu şekilde 2-3 helikopterin temas ettiğini, onları daha sonra kule kanalına yönlendirdiklerini dile getirdi. H.A.B, bazı helikopterlerin ise kendileriyle hiç temas kurmadan iniş yaptığını söyledi. Helikopterlerlerde, onları tanıdıkları sistemlerin kapalı olduğunu anlatan H.A.B, ayrıca F-16'ların da irtifa sistemlerinin kapalı olduğunu, zaman zaman gözden kaybettikleri uçakların dalış yapıp çıktıkları beyanında bulundu.