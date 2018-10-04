Akıncı Üssü davası

Mendi'nin 21.15'te çağırdığını, Genelkurmay'da bir olay olduğunu ve araştırmasını istediğini bildiren M.A.O, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'ni aradığını ancak kimsenin cevap vermediğini, bunun üzerine harekat başkanı tümgeneral Arif Çetin ile görüştüğünü, bu hususu konuştuğunu aktardı.

M.A.O, yemek yedikleri sırada Mendi'nin emir subayı Murat Yılmaz'ın aradığını ve ne yaptıklarını sorduğunu ardından da düğüne gelebileceğini ifade ettiğini dile getirdi.

Galip Mendi gibi 15 Temmuz'da daha önce emrinde görev yaptığı emekli Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın kızının düğününe davetli olduğunu anlatan M.A.O, düğün saatinde kendisinin de komutanın aracına binerek Gazi Orduevindeki düğüne gittiğini bildirdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

M.A.O, Genelkurmay önünde bir korumanın yaralandığı bilgisini söylediği Galip Mendi'nin görüşmek istemesi üzerine Arif Çetin'i tekrar aradığını, onlar telefonla bahçede konuşurken komutanının yanında durduğunu, bu sırada emir subayının geldiğini kaydetti.

Konuştuğu emir subayının, toplantı için bir yere gideceklerini ve Mendi'nin eşiyle konuta dönmesini söylediğini anlatan M.A.O, ona nereye gideceklerini sorduğunu ancak Yılmaz'ın açıklama yapmadığını ve "Senlik bir şey yok. Hanımefendiyi al git." dediğini belirtti.

- "Ben ne diyorsam onu yapın"

M.A.O, "Emir subayı koruma astsubaylarına da 'Arkadaşlar biz birazdan toplantı için ayrılacağız, komutanın emniyeti için telefonlarınızı kapatın, ben ne diyorsam onu yapın' gibi emirler verdi. Daha sonra komutanımız hanımefendiyle beraber yürümeye başladı araçlara doğru. Ben de komutanımızın yanına doğru yürüdüm. Murat Yılmaz koşarak geldi ve 'komutanım birinci ve ikini başkan sizi acil toplantıya bekliyor' dedi." diye konuştu.

Komutanın emri üzerine eşi ile konuta hareket ettiklerini dile getiren M.A.O, yolda teyzesinin kızının aradığını ve İstanbul'da jandarmanın köprüyü kapattığını söylediğini bildirdi. M.A.O, bunun üzerine Mendi'nin eşinin "Komutanın haberi olmadan böyle bir şey olur mu?" diye sorusuna "Hayır olmaz." cevabını verdiğini kaydetti.