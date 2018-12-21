Akıncı Üssü davası

"Sahip çık." dediği kişinin Zekai Aksakallı olduğunu dile getiren Uluğ, Aksakallı'yı aradığını ve kaçırılmaya çalışıldığını öğrendiğini bildirdi.

O zaman bir problem olduğunu öğrendiğini belirten Uluğ, Mahir Eser'in, "Biz kendi komutanımıza sahip çıkamadık. Eğer doğru taraftaysan komutanımıza sahip çık." dediğini aktardı.

Uluğ, normal mesaisi sonrası evine gittiğini, ardından da bir alışveriş merkezine uğradığını ifade ederek, 22.00 gibi merkezden çıktıktan sonra Genelkurmay Başkanlığında görevli koruma astsubay Mahir Eser'in aradığını söyledi.

Uluğ, kendisinin de ikametine gittiğini öğrendiği Aksakallı'nın konutuna geçtiğini belirterek, emirlerine uyduğunu anlattı.

Mahkeme başkanının soruları üzerine ÖKK nöbetçi amirliğini arayıp koruma amaçlı zırhlı araç takviyesi istediğini ancak araç geldiği sırada darbecilerin helikopter atışıyla vurulduğunu kaydetti.

Uluğ, ÖKK'yi ele geçirmek için Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığını öğrendikleri tuğgeneral Semih Terzi'yi de aradıklarını, ilk önce kendisinin görüştüğünü belirtti.

Terzi'nin, sesini duymadığını söylediğini hatta alaycı şekilde "Sen anlat anlat, seni duyamıyorum ama istediğini anlat." dediğini kaydeden Uluğ, daha sonra Zekai Aksakallı'nın da onunla görüşmeye çalıştığını ancak gürültüden konuşamadıklarını söyledi.

Uluğ, 15 Temmuz'da ÖKK'de bulunan Astsubay Ömer Halisdemir ile de zaman zaman kendisinin, zaman zaman da Aksakallı'nın toplamda 8 kez görüştüğünü ifade ederek, bazı görüşmelerde durum hakkında bilgi aldıklarını vurguladı.

Zekai Aksakallı'nın son görüşmesinde, Terzi'yi öldürmeye yönelik emri verdiğini dile getiren Uluğ, Halisdemir'in de bu talimatı tereddütsüz yerine getirdiğini belirtti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

