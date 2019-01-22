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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanık ve avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya dair talepleri alındı. Sanık avukatları esasa ilişkin savunma yapmak için süre istedi. Sanıklar ise cezaevindeki bilgisayar kullanma koşullarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Kısa aranın ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray talepleri görüşmek ve mütalaayı incelemek üzere duruşmaya, 25 Ocak'a kadar ara verdi.

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