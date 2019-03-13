Akıncı Üssü davası

Savcılık makamınca hakkında bir kişinin daha örgüt üyesi olduğuna yönelik ifadesi olduğu belirtilen Aydın, bu ifadenin kendisinde olmadığını, ifadeyi aldıktan sonra beyanda bulanabileceğini dile getirerek süre istedi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuksuz sanık Muhammet Cihan Aydın, mütalaada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ceza istenmediğini ancak örgüt üyeliğinden ceza talep edildiğini söyledi. Aydın, örgüt üyeliğiyle ilgili suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme huzurundaki ilk savunmasını kabul ettiğini dile getiren eski kabin hizmetleri astsubayı Bedir, verilen emir üzerine uçuşa katıldığını ancak darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürdü.

Silahlı bir eyleme de karışmadığını savunan Bedir, beraatini talep etti.

- Örgüt üyeliği suçlaması bulunan sanıklar da beraat istedi

Tutuksuz sanıklar İbrahim Çalışkan, Enes Yeşilkütük ile tutuklu sanıklar Halil İbriham Yurdusev, Mahmut Açıkbaş, Serdar Nergiz ve Ömer Dolay da haklarında örgüt üyeliğinden ceza istendiğini ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi.

Çalışkan ve Yeşilkütük beraat, Yurdusev, Açıkbaş, Nergiz ve Dolay da beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar Faruk Altunok, Nuri Özcan, Serkan Alkaç, Fatih Zeki Sungur, Mesut Üstüncan, Hüseyin Görgülü, İsmail Boyacı, Samet Acar, Mehmet Ateş ve tutuklu sanıklar savcının beraatlerine yönelik mütalaasına katıldıklarını ifade ederek dosyalarının ayrılmasını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

