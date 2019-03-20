Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Örgüt üyeliği suçlamasıyla hakkında ceza istendiğini belirten tutuksuz sanık Salih Celil Çakıcı, suçlamayı kabul etmedi. Cep telefonunu işi gereği yanında taşımadığı ve evde bıraktığı için sabit telefonlardan yapılan aramaları kendisinin yaptığını iddia eden Çakıcı, bu aramaları da evine 3 kilometre yakındaki büfe ve iş yerlerinden gerçekleştirdiğini öne sürdü. Çakıcı, örgütle bir bağı bulunmadığını savunarak beraatini talep etti. Tutuklu sanık Mustafa Can Mengül de Konya Bölge Jandama Komutanlığı'nda görevli olduğunu ve 15 Temmuz'da, kurmay başkanı albay Mustafa Sakaoğlu'nun emri üzerine bölge komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in makam aracını Ankara'ya getirdiğini söyledi.

Araç komutanının Münir Işık olduğunu anlatan Mengül, yasal emirler doğrultusunda aracı getirmekten başka bir görevi olmadığını, darbe girişimine karışmadığını iddia etti. Hakkında örgüt üyeliği suçlaması bulunduğunu da anlatan Mengül, bu suçlamaya karşılık anne babasının evinde bulunan bir kitabın delil olarak gösterildiğini belirtti. Konya'da yaşadığı halde aile evinde bulunan bir kitaptan suçlanmasını kabul etmeyen, kitabın da kendisine ait olmadığını savunan Mengül, Atatürkçü bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimliği ölene kadar koruyacağını söyledi. Mengül, FETÖ ile bir bağı olmadığını savunarak tahliye ve beraatini istedi. - "Gören" uçağı pilotu da savunma yaptı 15 Temmuz'da Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Üssü'nden kalkıp Akıncı Üssü'ne gelen ve Ankara üzerinde de uçuş gerçekleştiren "Gören" uçağının birinci pilotu eski yüzbaşı Mehmet Teoman Kalmaz da savunmasında filo komutanının emirlerine uyduğunu söyledi. Akıncı'ya da filo komutanının emriyle geldiğini anlatan Kalmaz, iniş yaptıklarında üs komutanıyla irtibatları olmadığını, sadece harekat komutanı ile görüştüklerini ve 141. Filo'da bekleyebileceklerini söylemesi üzerine oraya geçtiklerini ifade etti.