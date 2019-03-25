HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Mustafa İlleez, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da kurmay yarbay Olgun Acuce'nin çağırıp, "Gören" uçağı için teknik destek istediğini belirten İlleez, Akıncı Üssü'ne gittiğinde de uçağın orada bulunduğuna dair bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İlleez, üsse gittiklerinde banklarda "Gören" uçağının ekibiyle oturduklarını dile getirerek, "Benden ne talep edildiğini sordum. Onlar da bilgilerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Olgun Acuce yanımızdan ayrıldı. Biz bahçede otururken Acuce gelip harekat komutanının acil bir terörle mücadele harekatı görevi olduğunu söylediğini bildirdi." dedi.

Harekat isimlerinin de "Tosun" olduğunun ifade edildiğini aktaran İlleez, "023" kuyruk numaralı uçağın sistem kabulleri yapılmadığı için "040" kuyruk numaralı uçağa bindikleri bilgisini verdi.

İlleez, Akıncı Üssü'nde yaklaşık 45 dakika kaldığını ifade ederek, "Akıncı'ya hayatımın olağan akışının bir parçası olarak gittim. Darbe yöneticisi olduğu iddia edilen hiç kimseyle 15 Temmuz öncesi ve olaylar sırasında görüşmedim. Akıncı'ya uçmak için gitmedim. Gören uçağının Akıncı Üssü'nde olduğunu dahi bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

"Gören" uçağı kalkış yaparken de nerede terörle mücadele harekatı görevi yapacağını bilmediğini savunan İlleez, havalandıktan bir süre sonra koordinatların kendisine verilmesi ve sisteme giriş yapmasının ardından Gölbaşı ilçesini haritadan gördüğünü kaydetti.

Gölbaşı'nda TSK Özel Kuvvetler Komutanlığının aklına geldiğini ama buranın Özel Harekat Daire Başkanlığı olduğunu daha sonra ifade verirken öğrendiğini öne süren İlleez, kameradan baktığında burada bir ısı kaynağı gördüğünü, bölgeye roketli saldırı tarzı bir eylem düzenlendiğini düşündüğünü iddia etti.

İlleez, daha sonra Olgun Acuce'nin kokpite geçtiğini, telsizden çelişkili talimatlar verildiğini öğrendiğini belirterek, ilerleyen saatlerde Kayseri'den kalkış yapan ulaştırma uçakları ile irtibata geçerek Malatya'ya iniş yaptıklarını anlattı.

Mustafa İlleez, "Gece boyunca suç işlemedim. Darbeciler, 'Gören' uçağının kabiliyetlerinden faydalanamadı. Kanunlara ve talimatlara uygun şekilde Kayseri'den kalkan ulaştırma uçaklarıyla Malatya'ya indik." diye konuştu.

Duruşmaya yarın sanık İlleez'in savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Apollonia Mozaik Akademisi’nde eğitimler başladıApollonia Mozaik Akademisi’nde eğitimler başladı
Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılarKurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.