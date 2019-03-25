Akıncı Üssü davası

İlleez, üsse gittiklerinde banklarda "Gören" uçağının ekibiyle oturduklarını dile getirerek, "Benden ne talep edildiğini sordum. Onlar da bilgilerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Olgun Acuce yanımızdan ayrıldı. Biz bahçede otururken Acuce gelip harekat komutanının acil bir terörle mücadele harekatı görevi olduğunu söylediğini bildirdi." dedi.

Harekat isimlerinin de "Tosun" olduğunun ifade edildiğini aktaran İlleez, "023" kuyruk numaralı uçağın sistem kabulleri yapılmadığı için "040" kuyruk numaralı uçağa bindikleri bilgisini verdi.

İlleez, Akıncı Üssü'nde yaklaşık 45 dakika kaldığını ifade ederek, "Akıncı'ya hayatımın olağan akışının bir parçası olarak gittim. Darbe yöneticisi olduğu iddia edilen hiç kimseyle 15 Temmuz öncesi ve olaylar sırasında görüşmedim. Akıncı'ya uçmak için gitmedim. Gören uçağının Akıncı Üssü'nde olduğunu dahi bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

"Gören" uçağı kalkış yaparken de nerede terörle mücadele harekatı görevi yapacağını bilmediğini savunan İlleez, havalandıktan bir süre sonra koordinatların kendisine verilmesi ve sisteme giriş yapmasının ardından Gölbaşı ilçesini haritadan gördüğünü kaydetti.

Gölbaşı'nda TSK Özel Kuvvetler Komutanlığının aklına geldiğini ama buranın Özel Harekat Daire Başkanlığı olduğunu daha sonra ifade verirken öğrendiğini öne süren İlleez, kameradan baktığında burada bir ısı kaynağı gördüğünü, bölgeye roketli saldırı tarzı bir eylem düzenlendiğini düşündüğünü iddia etti.