Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı olan sanık eski tümgeneral İdris Aksoy savunma yaptı.

Aksoy, 15 Temmuz'da İngiltere'den döndüğünü ve Erdek'te kızlarının yanına gittiğini, Bandırma'daki 6. Üsse, Korgeneral Nihat Kökmen ile yaptığı görüşmenin ardından onun söylemesi üzerine geçtiğini ileri sürdü.

"Bandırma'da 01.40 ve 07.00 arası kaldım. Uçakların darbeye karışmamasına yönelik emir verdim." diyen Aksoy, darbe girişimine iştirak etmediğini savundu.

Aksoy, darbe girişimine yönelik bir toplantıya katılmadığını da ileri sürerek, o gün darbeyi bastırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.