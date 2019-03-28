Akıncı Üssü davası

Bundan başka bir eylemi olmadığını öne süren Güner, darbe girişimine iştirak etmediğini savundu.

Bunun üzerine mesaide kaldığını, Mutlum'un da harekat merkezine inmesinin ardından odasında oturduğunu, komutanın bir süre sonra çantasını istemesi üzerine onu götürdüğünü belirtti.

Güner, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesai bitimi izin alıp evine gitmek üzere sivil kıyafetlerini giymişken Mutlum'un tekrar resmi kıyafetlerini giymesini istediğini ve bir süre daha mesaide kalacağını ilettiğini anlattı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Güner, o gece silahının da bulunmadığını, eğer darbeci olsaydı yanında silah getirenler gibi tabancasını getirmiş olacağını ileri sürdü.

"FETÖ/PDY terör örgütüdür ve ben örgüt üyesi değilim. Darbecilere daha önce karşıydım, şimdi de karşıyım, yarın da karşı olacağım." diyen Güner, tahliyesini ve beraatini istedi.

- Eski yarbay da suçlamaları kabul etmedi

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz Yönetim Merkezi'nde (MUHAYM) analiz subayı olarak görev yaptığını belirten sanık eski yarbay Veli Bilgin de savunmasında, iddianamede ve savcılık mütalaasında yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz'da dışarısı karışık olduğu için amiri Gökhan Şahin Sönmezateş'in kışlada kalmalarına yönelik emrini Cüneyt Canpolat'tan öğrendiğini savunan Bilgin, ancak bu sırada Sönmezateş'in nerede bulunduğuna dair bilgisi olmadığını iddia etti.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını Sönmezateş'e verdiğine yönelik suçlamayı da kabul etmedi.