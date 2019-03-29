Akıncı Üssü davası

Pehlivan, bir filmde, bomba düzeneğine çift taraflı bantla parmak izi bırakıldığını, gerçeği açığa çıkartmak isteyenlerin bu parmak iziyle yetinmediğini kaydetti. Sanık Pehlivan, kendi parmak izinin kağıtlarda çıkmasına karşılık, "Başkanım, bu işte bir yanlışlık var." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Müşterek Hedef Analiz Yönetim Merkezi'nde (MUHAYM) görev yapan Pehlivan, mahrem bir abisi olmadığını savundu. Pehlivan, örgütle bir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutuna ilişkin Gökhan Şahin Sönmezateş'e bilgi verdiğine dair iddiayı da kabul etmeyen Pehlivan, herhangi bir yerin konum bilgisini paylaşmadığını öne sürdü.

Pehlivan, Harp Okulundaki görevi sırasında mahrem abilerinin talimatıyla FETÖ mensubu olmayan subaylara cezai işlem uyguladığı yönündeki suçlamayı da reddederek, bunun bir dedikodudan öteye geçemeyeceğini savundu.

Darbe girişimine karışmadığını, kimseye de zarar vermediğini ileri süren Pehlivan, suçlamaları kabul etmedi. Pehlivan, tahliyesi ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık eski teknisyen astsubay Ahmet Gökten de Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Üssü'nde görev yaptığını, emirler üzerine 15 Temmuz'da Akıncı'ya inen ikinci "Gören" uçağında bulunduğunu söyledi.

Gökten, uçağın teknik kabulleri yapılmadığı için Akıncı'dan havalanmadığını ve sonrasında öğrendikleri darbeye ilişkin de bir faaliyette bulunmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Gökten, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

