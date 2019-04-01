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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık eski tuğgeneral Aydın Gündüz savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan Gündüz, 15 Temmuz'da devre arkadaşı Uğur Buldu'nun babasının cenazesine katılmak üzere personel için ayarlanan uçakla Erzincan'a gidip geldiğini söyledi.

Gündüz, 15 Temmuz akşamı evde istirahat ederken uçak seslerini duyduğunu, üst kat komşusu tuğgeneral Necip Yılmaz'ın yanına çıktığını, onun Korgeneral Yılmaz Özkaya'yı aradığını ifade ederek, daha sonra Özkaya'nın emri üzerine ne olduğunu anlamak ve bilgi vermek üzere karargaha gittiklerini öne sürdü.

Bu sırada telefon ettiği Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın telefonu açmadığını ancak bir süre sonra arandığını anlatan Gündüz, genel sekreter olduğunu düşündüğünü bu kişinin de kuvvete gelmesini söylediğini ifade etmesi üzerine "Tamam geliyorum." diyerek kapattığını kaydetti.

Darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında karargaha gelmek ve Tümgeneral Cevat Yazgılı'ya müdahale etmekle suçlandığını belirten Gündüz, suçlamayı kabul etmedi.

Gündüz, Yazgılı'ya müdahale etmediğini öne sürerek, delil ve tanık ifadelerinin de kendisini doğruladığını, bunun boş bir suçlama olduğunu savundu.

Darbe girişimine karışmadığını, FETÖ ile bağının olmadığını iddia eden Gündüz, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski üsteğmen Emre Durgunlu da Kayseri'den kalkış yapan ulaştırma uçağında bulunduğunu ifade ederek, 15 Temmuz'da darbe girişiminden haberdar olmadığını ve bu girişime katılmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Durgunlu da tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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