Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada mahkeme, savunma yapması beklenen sanıkların süre talep ederek beyanda bulunmaması üzerine duruşmayı erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Safa Sefer Güleroğlu, Adem Çakır ve Eyüp Has, savunmalarının henüz hazır olmadığını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, savunma için süre taleplerini, mütalaanın tebliği için geçen süreyi dikkate alarak reddetti.

Ayrıca, sanıkların beyanlarının alınmasına ilişkin düzenlenen listede sırası gelen sanıklara bilgisayar odalarında öncelik tanınması hususunda cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, yarın itibarıyla sanık ve müdafilerinin beyanlarının alınmasına devam edileceğine, beyanda bulunulmadığı taktirde "esasa ilişkin beyanda bulunmaktan vazgeçmiş" olacaklarına yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Öte yandan, sanık eski üsteğmen Emre Durgunlu'nun avukatı Burak Ç'nin, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılandığı belirlendi. Mahkeme başkanı, bu nedenle avukat Burak Ç'nin bir yıl süreyle davadan men edildiğini bildirdi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

