Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski binbaşı Eyüp Has, esasa ilişkin beyanında suçlamaları kabul etmedi.

Has, 15 Temmuz'da daha önceden belirlenen nöbetini Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tuttuğunu belirterek, "Burada bulunmamın tek sebebi o gün nöbetçi olmamdır. Eğer o gün nöbetçi olmasaydım şimdi görevimin başında olacaktım." diye konuştu.

Bulunduğu yerden nöbeti boyunca ayrılmadığını ve bu yüzden de karargahta yaşananlardan haberdar olmadığını savunan Has, darbe girişimine yönelik kimseden emir almadığını ve bu girişime destek vermediğini iddia ederek, nöbet yerinden sadece bir kez ayrıldığını ve nizamiyeye gittiğini, bunun dışında nöbetçi amir odasından çıkmadığını ileri sürdü.