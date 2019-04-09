Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep edince duruşmanın yarına ertelenmesine karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, daha önce bildirilmesine rağmen, duruşmada sözlü savunma yapmak için henüz hazır olmadıklarını ancak savunma yapmak istediklerini belirterek süre talep etti.

Bazı sanık avukatları da müvekkilleriyle aynı görüşü paylaşarak süre talebinde bulundu.

Müzakere arasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara savunma yapacaklarına dair sıralı listenin daha önce verildiği, ayrıca mütalaadan sonra makul sürenin de sunulduğu gerekçesiyle taleplerinin oy birliğiyle reddine hükmetti.

Daha sonra oturumda savunma yapması beklenen sanıklara söz hakkı verildi.

Sanıklar Kemal Akçınar, Osman Nuri Gür, İlhan Karasu ve Günay Köroğlu, savunma yapmak istediklerini ancak bunun için biraz daha zaman talep ettiklerini kaydederek, süre taleplerini tekrarladı.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

