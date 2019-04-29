Akıncı Üssü davası

Emirlere uyduğunu savunan Yazıcı, "Sabah okula dönene kadar Akıncı Üssü'nde kimin ne yaptığını ne yönettiğini bilmiyorum." dedi.

WhatsApp grubuna 20.00'de herkesin mesaiye gelmesi gerektiği yönünde mesaj atıldığını öne süren Yazıcı, bunun rutin bir görev olduğunu düşünerek, kışlaya gittiğini iddia etti.

Yazıcı, kendisinin darbe yapmasını, "görme engelli bir insanın silahla hedefi vurmasına" benzeterek, delil olarak öne sürülen WhatsApp mesajlarında darbeye delil olabilecek hiçbir şeyin bulunamayacağını öne sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Darbe gecesi MEBS'de görevli kursiyer olmasının mütalaadaki tek doğru olduğunu savunan Yazıcı, Akıncı Üssü'nde hiçbir şeye şahit olmadığını ileri sürdü.

Yazıcı, darbe girişimine destek vermediğini ve sadece emirleri yerine getirdiğini iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

- Tabur komutanı Akıncı'ya göndermiş

Sanık kursiyer teğmen Bünyamin Bozkurt da darbe girişiminin yaşandığı gün birinci amiri olan bölük komutanı tarafından 22.27'de arandığını ve okula çağrıldığını söyledi.

Olağanüstü bir durum olduğunu bilmeden okula gittiğini ve 22.40 gibi nizamiyeden hiçbir uyarıyla karşılaşmadan giriş yaptığını ifade eden Bozkurt, birlikteyken sorduğu kimsenin yaşananlardan haberi olmadığını ileri sürdü.

Bozkurt, bir süre sonra tabur komutanının araç binilmesini emrettiğini ve Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini anlattı.

Burada gruplara ayrıldıklarını ve ağaçlık bir bölgede bırakıldıklarını aktaran Bozkurt, 03.00 civarı dönemin Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Ersun Altınsoy'un bir başçavuş aracılığıyla gönderdiği okula dönülmesi emrini aldıklarını dile getirdi.