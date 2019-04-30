Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık kursiyer teğmen Bünyamin Özbek, Akıncı Üssü'ndeki olaylara yönelik "Ben darbe olacağını bilmiyordum, darbeden haberim yoktu." diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Erlere yaptırıldığı iddia edilen birçok işin darbeden önce de üsleri tarafından kendilerine yaptırıldığını öne süren Özbek, "Darbeyi öğrendikten sonra 08.00-09.00 sıralarında bana da bu durum bölgeden uzaklaşmak için uygun fırsatı veriyordu. Benim eylemim kaçma sınıfına girmez." dedi. Özbek, o gece kimseyi derdest etmediğini, kimse tarafından da hakkında şikayetçi olunmadığını savundu. Mütalaada hakkındaki iddialara değinen Özbek, şu ifadeleri kullandı: Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Arkadaşının sunumu bitmeden rubik küpü çözdü İspatlayana otomobil verecek

"Yaptığım tek iş bana yolu soracak arabalara yolu tarif etmekti. Daha sonra 22.30'a kadar gazinoda dinlendiğim bir süre var. Darbe olduğunu gece 01.00-02.00 sularında öğrendikten sonra şaşkınlık geçirdim. Kime, neye hizmet ettiğini bilemediğim için bulunduğum ortamdan kendimi soyutladım. Üssü terkedip ağaçlık bölgede bekledim. Kimseden emir almadım. Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün ellerine kelepçe taktığım ise kesinlikle doğru değil. Onu ben o sırada görmedim, kamera kayıtlarında böyle bir görüntü de yok. İradem dışında olayların arasında kaldım. Bu da beni suçlu yapamaz." Darbe faaliyetine karışmadığını öne süren Özbek, tahliyesini ve beraatini talep etti. - "Sadece kendi amirlerimden emir aldım" Sanık Bekir Dirmit de mütalaada yer alan hakkındaki iddialara cevap verdi. Darbe akşamı 36 teğmenin birliğe çağrılmasıyla ilgili Dirmit, "O gün herkes çağrıldı, gelemeyenler de düğün ya da yıllık izin dolayısıyla gelemediler. Ben, 15 Temmuz günü Mamak'taki evime gittim. Eren Çalışkan tarafından atılan mesajla birliğe döndüm. Tabur komutanı Metin Bilgiç 'Emri aldık, gönlünüzü ferah tutun' dedi. Ben, askeri birliklere karşı terör saldırısı olduğunu, bizi de bu kapsamda göreve çağırdıklarını düşündüm." iddiasında bulundu.