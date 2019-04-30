HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık kursiyer teğmen Bünyamin Özbek, Akıncı Üssü'ndeki olaylara yönelik "Ben darbe olacağını bilmiyordum, darbeden haberim yoktu." diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Erlere yaptırıldığı iddia edilen birçok işin darbeden önce de üsleri tarafından kendilerine yaptırıldığını öne süren Özbek, "Darbeyi öğrendikten sonra 08.00-09.00 sıralarında bana da bu durum bölgeden uzaklaşmak için uygun fırsatı veriyordu. Benim eylemim kaçma sınıfına girmez." dedi.

Özbek, o gece kimseyi derdest etmediğini, kimse tarafından da hakkında şikayetçi olunmadığını savundu.

Mütalaada hakkındaki iddialara değinen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım tek iş bana yolu soracak arabalara yolu tarif etmekti. Daha sonra 22.30'a kadar gazinoda dinlendiğim bir süre var. Darbe olduğunu gece 01.00-02.00 sularında öğrendikten sonra şaşkınlık geçirdim. Kime, neye hizmet ettiğini bilemediğim için bulunduğum ortamdan kendimi soyutladım. Üssü terkedip ağaçlık bölgede bekledim. Kimseden emir almadım. Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün ellerine kelepçe taktığım ise kesinlikle doğru değil. Onu ben o sırada görmedim, kamera kayıtlarında böyle bir görüntü de yok. İradem dışında olayların arasında kaldım. Bu da beni suçlu yapamaz."

Darbe faaliyetine karışmadığını öne süren Özbek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- "Sadece kendi amirlerimden emir aldım"

Sanık Bekir Dirmit de mütalaada yer alan hakkındaki iddialara cevap verdi.

Darbe akşamı 36 teğmenin birliğe çağrılmasıyla ilgili Dirmit, "O gün herkes çağrıldı, gelemeyenler de düğün ya da yıllık izin dolayısıyla gelemediler. Ben, 15 Temmuz günü Mamak'taki evime gittim. Eren Çalışkan tarafından atılan mesajla birliğe döndüm. Tabur komutanı Metin Bilgiç 'Emri aldık, gönlünüzü ferah tutun' dedi. Ben, askeri birliklere karşı terör saldırısı olduğunu, bizi de bu kapsamda göreve çağırdıklarını düşündüm." iddiasında bulundu.

Dirmit, o gece Fatih Kandemir tarafından 03.00 sıralarında atılan "illegal iş yapıldığına dair" mesajla durumu öğrenip, olduğu yerden kaçma fırsatı bulduktan sonra birliğine geri döndüğünü ileri sürdü.

Darbe girişiminden haberi olmadığını ve bu bilinçle hareket etmediğini savunan Dirmit, "O gün sadece kendi amirlerimden emir aldım. Hiçbir şekilde nöbet tutmadım, orada sadece bekledim." dedi.

Dirmit, FETÖ/PDY üyesi de olmadığını savundu.

"Suça bulaşmadım, böyle bir durumla karşılaşsam buna müsaade etmezdim. FETÖ üyesi değilim." diyen Dirmit, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Arkadaşının sunumu bitmeden rubik küpü çözdüArkadaşının sunumu bitmeden rubik küpü çözdü
İspatlayana otomobil verecekİspatlayana otomobil verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası - FETÖ'nün darbe girişimi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.