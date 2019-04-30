HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen Celal Keçelioğlu savunma yaptı.

Keçelioğlu, 15 Temmuz akşamı sadece amirlerinden aldığı emirlere uyduğunu, darbe girişimiyle bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Normal eğitim zamanlarında silah aldıklarını ve eğitim kıyafeti giydiklerini, bu yüzden 15 Temmuz akşamı da aynı şekilde olmalarını ilk başlarda normal karşıladıklarını belirten Keçelioğlu, "Akıncıya girdikten sonra araçlarımızda oturduk." dedi.

Keçelioğlu, Metin Bilgiç'in kendilerini gruplara ayırdığını ifade ederek, "Gruplara ayrıldıktan sonra okuldaki komutanlarla bilgi halindeydik ve 'güvenli şekilde birliğinize dönün' emri aldık. O gün 'darbenin üssü' gibi kavramları bilmediğimizden, gözaltına alındığımız süreçte hiçbir kursiyerin farklı bir şey anlatmayışı, bizim darbe yapıldığına dair bilgimizin olmadığının kanıtıdır." diye konuştu.

Keçelioğlu, darbe akşamının asıl sorumlusunun emir-komuta zincirinin başındaki kişiler olduğunu iddia etti.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Keçelioğlu, "Bu olayın hiçbir aşamasında suç işlemedim, amirlerim haricinde kimsenin emrine uymadım." ifadesini kullandı.

Keçelioğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- "Akıncı'da olduğumuzu öğrendim"

Sanık kursiyer teğmen Fahri Ünver de savunmasında, 15 Temmuz'da 08.00-17.00 arasında mesaide olduğunu söyledi.

WhatsApp grubundan "mesaiye gelmeleri" şeklinde amirlerinden mesaj geldiğini söyleyen Ünver, kışlaya döndüğünü ve 23.50 gibi birlikten çıktıklarını söyledi. Ünver, şöyle konuştu:

"Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Komutanı takip ediyorduk, çevre yoluna geldiğimizi anladım. 4'üncü Ana Jet Üssü'nü bilmiyordum, orada Akıncı'da olduğumuzu öğrendim. Celal Keçelioğlu ile beraberdik. Telefonumun şarjı az olduğundan kapatmıştım. Celal'in telefonunda, Fatih Candemir'in 'illegal bir durumda olduğumuza' dair mesajını gördük. Yanlış bir olaya bulaştığımızı o anda anladık. Biz de durumu değerlendirerek 9 kişiyle emniyetli yerde bekledik. Gördüğüm personele canlarını tehlikeye atmamalarını, suça bulaşmamalarını söyledim. O sıralarda bombalama sesi duyduk, otopark bölgesine giderek orada toplandık. Sonra nizamiyeye doğru gittik, çıkışta polisler durdurdu ve bize ters kelepçe taktı."

Suçlamaları kabul etmeyen Ünver de tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya perşembe günü devam edilmek üzere ara verildi.

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandıMLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik ve hırsızlık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Celal Keçelioğlu - FETÖ'nün darbe girişimi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.